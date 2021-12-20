الاعتذارات تضرب قائمة "إنكار الذات" قبل انتخابات اتحاد الكرة

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 11:43 ص

اعتذر كلا من أحمد حسن وسمير عثمان عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمقرر لها يوم 5 يناير المقبل ليصل الأعضاء المعتذرين عن الترشح في كتلة "إنكار الذات" إلى 3 مرشحين .

وكانت كتلة “إنكار الذات” برئاسة المهندس سامح فهمي أعلنت القائمة التي تخوض بها انتخابات الجبلاية المقبلة والتي تواجد فيها الثنائي أحمد حسن نجم الأهلي والزمالك وعميد لاعبي العالم السابق بالإضافة للحكم الدولي سمير محمود عثمان قبل أن يعتذر الثنائي عن خوض الإنتخابات..

وكان خالد بيومي عضو مجلس إدارة الإسماعيلي السابق والمحلل الرياضي اعتذر ايضا عن الترشح في انتخابات اتحاد الكرة ضمن قائمة “إنكار الذات”.

وأعلن الدكتور عصام سراج الدين، المرشح لعضوية اتحاد الكرة فى الانتخابات المقبلة، ضمن قائمة المهندس سامح فهمى والمتحدث الرسمي للقائمة، الأسماء النهائية بالقائمة وهي: المهندس سامح فهمى رئيسا، واللواء مجدى اللوزى نائبا للرئيس، وفى العضوية المهندس ماجد نجاتى ومحمد الطويلة وأسامة خليل وأحمد حسن وخالد بيومى ورانيا علوانى والدكتور عصام سراج الدين وأيمن يونس وسمير عثمان والمستشار حسين عبده وشيماء منصور.

وأكد سراج الدين أن قائمة سامح فهمي تضم 13 عضوا بسبب لوائح اتحاد الكرة التى تنص على ترشيح 9 أعضاء بجانب بعض الاحتياطي.