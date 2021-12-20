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الإثنين 20 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

إطلاق منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبيا

وزير القوي العاملةونظيره
وزير القوي العاملةونظيره الليبي
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أطلق وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان ، ووزير العمل والتأهيل الليبي المهندس على العابد الرضا ، منظومة الربط الالكتروني بين البلدين والخاصة بتنظيم وتسهيل تنقل العمالة بين البلدين للمشاركة في إعادة إعمار دولة ليبيا الشقيقة ومشاريع عودة  الحياة لطبيعتها 

وأكد سعفان خلال المؤتمر الصحفي اليوم الإثنين ، بديوان عام وزارة القوي العاملة أنه لن يتم تسفير أي عامل مصري إلي ليبيا إلا من خلال منظومة الربط الالكتروني بين البلدين.
وأوضح  وزير القوي العاملة ، أن الوزارة بدأت في العمل على إعداد هذا النظام على قدم وساق بالتعاون مع الجانب الليبي منذ توقيع مذكرة التفاهم بين الوزارتين في أبريل من العام الجاري ، وذلك لإخراج نتيجة جيدة ومنظومة متكاملة تنظم عودة العمالة المصرية إلى الدولة الليبية الشقيقة .
وأوضح وزير القوي العاملة ، أنه لم يتم سفر أى عامل مصري إلا على الوظيفة أو المهنة التى يقوم بالعمل عليها ، والمتناسبة مع قدراته وإمكانياته ، وذلك ضماناً لعدم التلاعب بالعمالة من خلال نظام ربط إلكتروني مشترك بين الجانبين المصري والليبي والذى تم إطلاقه اليوم، وتلقى أول طلب إستقدام ليبي للعمالة المصرية من خلاله ، وذلك للحفاظ على العمالة المصرية بوجود عقود عمل مضمونة ومعتمدة من الجانب الليبي لضمان كافة حقوق العامل المصري لدى صاحب العمل الليبي .
 

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محمد سعفان وزير القوي العاملة علي العابد وزير العمل الليبي منظومة الربط الإلكتروني بين مصر وليبي إعادة إعمار ليبيا العمالة المصرية بليبيا