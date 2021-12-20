تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارىء، حكمها علي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.
حوادث وقضايا
اليوم.. الحكم علي علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر أمام محكمة جنح أمن الدولة
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تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارىء، حكمها علي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارىء، حكمها علي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.