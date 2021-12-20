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الإثنين 20 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

حوادث وقضايا

اليوم.. الحكم علي علاء عبد الفتاح ومحمد الباقر أمام محكمة جنح أمن الدولة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تصدر محكمة جنح أمن دولة طوارىء، حكمها علي علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، ومحمد أكسجين بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالتحقيقات تهم بنشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وجرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، من ممارسة أعمالها.

محكمة جنح أمن دولة طوارىء علي علاء عبد الفتاح تهمة الانضمام لجماعة إرهابية