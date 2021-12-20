كورونا في تونس.. تسجيل 133 إصابة جديدة

الإثنين 20/ديسمبر/2021 - 06:14 ص

أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 720 ألفًا و853 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و 460 حالة.