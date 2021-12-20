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الإثنين 20 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في تونس.. تسجيل 133 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة التونسية عن تسجيل 133 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وأربع وفيات، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وأوضحت في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس قد بلغ 720 ألفًا و853 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 25 ألفًا و 460 حالة.

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