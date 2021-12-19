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الأحد 19 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة التعليمية

تحذيرات من إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية

الدكتوره سالى جاد
الدكتوره سالى جاد مدرس الإعلام بجامعة القاهره
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حذرت الدكتوره سالى جاد مدرس الإعلام بجامعة القاهرة من انتشار ظاهرة إقبال  الشباب على الألعاب  الإلكترونية  وسلبياتها المجتمعية  وطالبت خلال مؤتمر الإعلام ما بعد عصر الاتصال الرقمي طالبت بضرورة وضع تشريعات و قوانين خاصة لمتابعة الألعاب الإلكترونية و أكدت على أهمية إجراء المزيد من الجلسات النقاشية.

 وشددت على أهمية إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية و المواد الإعلامية لرفع الوعى بطريقه غير مباشره لمخاطر ممارسة الألعاب الإلكترونية  وتصميم حملات توعيه لرفع الوعى بالتأثيرات السلبية لهذه الألعاب الإلكترونية على الشباب الجامعى.

بحيث المتعمقة للآباء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس  للوقوف على الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة في المجال الإعلامى.

الألعاب الإلكترونية تشريعات سالي جاد - جامعة القاهرة