تحذيرات من إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 09:30 م

حذرت الدكتوره سالى جاد مدرس الإعلام بجامعة القاهرة من انتشار ظاهرة إقبال الشباب على الألعاب الإلكترونية وسلبياتها المجتمعية وطالبت خلال مؤتمر الإعلام ما بعد عصر الاتصال الرقمي طالبت بضرورة وضع تشريعات و قوانين خاصة لمتابعة الألعاب الإلكترونية و أكدت على أهمية إجراء المزيد من الجلسات النقاشية.

وشددت على أهمية إنتاج عدد من الأفلام الوثائقية و المواد الإعلامية لرفع الوعى بطريقه غير مباشره لمخاطر ممارسة الألعاب الإلكترونية وتصميم حملات توعيه لرفع الوعى بالتأثيرات السلبية لهذه الألعاب الإلكترونية على الشباب الجامعى.

بحيث المتعمقة للآباء وعلماء الاجتماع وعلماء النفس للوقوف على الاستراتيجيات المناسبة للتعامل مع هذه الظاهرة في المجال الإعلامى.