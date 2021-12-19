مران الأهلي.. راحة للاعبين الدوليين استعدادًا للرجاء المغربي

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 08:26 م

منح بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين الدوليين راحة من المشاركة في التدريبات اليوم استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي.

ومنح موسيماني راحة لكل من: محمد الشناوي وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة ومحمد شريف وأكرم توفيق وحمدي فتحي وعلي معلول بعد انضمامهم أمس لبعثة الفريق، عقب مشاركتهم في منافسات بطولة كأس العرب.

فيما خاض لاعبو الفريق تدريبات بدنية متنوعة تحت قيادة كابيلو رانجواجا مخطط الأحمال في بداية المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء اليوم.

وقاد بيتسو موسيماني، المدير الفني، تدريبات خططية متنوعة قبل أن يخوض اللاعبون تقسيمة كرة قوية شهدت حماسًا كبيرًا من الجميع فيما خاض حراس المرمى فقرات فنية عديدة.

وتضم قائمة الفريق كلا من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وبدر بانون ومحمود متولي وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد ومحمد هاني وكريم فؤاد وأكرم توفيق وعمرو السولية وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد محمود وعمار حمدي ومحمد مجدي أفشة وأحمد عبد القادر وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ولويس ميكيسوني وبيرسي تاو ووليد سليمان ومحمود كهربا ومحمد شريف وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا.

وخاض الفريق مباراتين وديتين استعدادًا لمباراة السوبر الإفريقي، حيث تعادل مع طلائع الجيش بهدف لمثله، وحقق الفوز على سموحة بخمسة أهداف مقابل هدف.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ويواجه الرجاء المغربي بطل الكونفدرالية.