انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال على مستوى الجمهورية

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 01:16 م

انطلقت اليوم الأحد، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال في محافظات الجمهورية والتي تستهدف تطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات وتستمر حتى 22 ديسمبر الجاري.

ففي محافظة القاهرة، أكد المحافظ خالد عبدالعال، اتخاذ كل الاستعدادات لإنجاح حملة التطعيم في العاصمة، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمان الطعوم خلال تنقلات الفرق المشاركة بالحملة والتي سوف تنتشر بكل أنحاء المحافظة لضمان وصول الخدمة بشكل آمن لجميع الأطفال تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية بالحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

جاء ذلك فى تصريحات للمحافظ عقب إطلاقه اليوم والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة والسكان من الوحدة الصحية بحي الأسمرات إشارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بحضور كل من وفد منظمة الصحة العالمية برئاسة ممثل المنظمة في مصر د. نعيمة القصير، ووفد منظمة اليونيسيف برئاسة ممثل المنظمة بمصر جيريمي هوبكنز.

وشدد عبدالعال، على أهمية دور المساجد والكنائس في نشر الوعي لدي المواطنين بأهمية تطعيم أطفالهم..مشيرا إلى أن عدد الأطفال المستهدفين بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات يبلغ 1.78 مليون طفل علي مستوى الإدارات الصحية.

وأضاف أنه يشارك في حملة التطعيم حوالى 4948 فرقة ثابتة ومتحركة بالإضافة لتوافر الطعوم بـ 137 وحدة صحية تابعة لمديرية الصحة مع نشر فرق التطعيم بجوار المساجد، والكنائس، والنوادى، والأسواق ومحطات القطارات، ومترو الأنفاق، ومواقف سيارات السفر والحدائق العامة.. مشيرًا إلى أنه تم توفير أكثر من 44 ألف زجاجة طُعم للقاهرة.

وشدد على رؤساء الأحياء بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للفرق الطبية لتحقيق المستهدف حفاظًا على سلامة الأطفال على أن يتم تسيير قوافل لتوعية المواطنين بالحرص على تطعيم أبنائهم من خلال الإعلان عن الحملة وفوائدها بكافة الأماكن بالتنسيق مع الإدارات الصحية.

وتفقد وزير التعليم العالى ومحافظ القاهرة مركز طبى الأسمرات 3 المخصص لإعطاء التطعيمات الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة العمل بالمركز وتوافر الطعوم.

وفي شمال سيناء، أكد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور طارق محمد كامل، أن التطعيم متوفر بجميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، وتوجد فرق ثابتة ومتحركة بالتجمعات والمناطق والأحياء المختلفة، مشيرًا إلى مشاركة 348 فريقًا ثابتًا ومتحركًا في الحملة على مستوى المحافظة.

وأضاف أن التطعيم مجاني ودون أي مقابل وليس له آثار جانبية، وهو عبارة عن نقطتين على اللسان، وتجب إعادة التطعيم إذا تقئ الطفل أو لفظ التطعيم.

ومن جانبه، قال مدير عام الطب الوقائي الدكتور رمضان توفيق، إن المستهدف خلال الحملة تطعيم 53 ألفا و992 طفلًا وطفلة من سن يوم وحتى خمس سنوات، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال المقيمين في محافظة شمال سيناء من المصريين والأجانب من أجل الحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال.

وبدوره،أضاف مسؤول التثقيف والإعلام الصحي بمديرية الصحة فتحي عثمان، أنه تم التنسيق مع مديري الإدارات الصحية وعدد من الأطباء،وأعضاء هيئة التمريض،والمراقبين الصحيين، والرائدات الريفيات،وطلاب مدرسة التمريض للمشاركة في الحملة، بالإضافة إلى حث المواطنين والأسر على تطعيم أطفالهم المستهدفين،لافتا إلى أنه تم تعليق لافتات الحملة في الشوارع والميادين العامة لتحديد مواعيد تنفيذ الحملة وأماكن وجود الفرق الطبية وتوجيه المواطنين إليها لتحقيق المستهدف.

وفي القليوبية، دشن المحافظ عبد الحميد الهجان، الحملة بالمركز الطبي بمدينة بنها، مؤكدا إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشؤون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال وتحقيق المستهدف منها، موجها رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة الصحة بالمحافظة الدكتور خالد عبد الغني، إنه تم تشكيل فرق ثابتة بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالإضافة إلى فرق متحركة من منزل إلى منزل، موضحا أن إجمالي الفرق المشتركة بالحملة بنطاق المحافظة 2502 فرقة، منها 353 فرقة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية، و2149 فرقة متحركة من منزل إلى منزل، كما أن المستهدف من الحملة تطعيم مليون، و100 ألف و840 طفلا بنطاق المحافظة.

وأضاف وكيل الوزارة، أن فرق التطعيم تبدأ من الساعة 8 صباحا وحتى 5 مساء بالنسبة للفرق المتحركة وحتى 8 مساء فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية بالنسبة للفرق الثابتة، مشيرا إلى أن أسباب تأجيل التطعيم تتمثل في الأطفال الذين يعانون من أمراض حادة وارتفاع شديد في درجة الحرارة حيث يؤجل التطعيم لحين زوال الأعراض.