الإعلان عن جوائز الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 05:30 م

أعلنت اللجنة العلمية لجائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية، الفائزين بالجائزة لعام 2021، في مجالاتها الثلاثة العلوم الطبية والعلوم الهندسيه التطبيقيه والعلوم الإنسانية والاجتماعية فى مجال القانون الدولى، وذلك في الحفل الذي أقيم بإحدي فنادق القاهره مساء امس، بحضور عدد من الوزراء والمثقفين والباحثين والعلماء.

حضر الاحتفالية السيد القصير، وزير الزراعة، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس لشئون الصحة، والفريق مهاب مميش، مستشار الرئيس لمشروعات قناه السويس وإدارتها والمواني البحرية، والمستشار أحمد سعد، وكيل أول مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق، والدكتور سيد عبدالخالق، وزير التعليم العالي الأسبق، والدكتور أحمد ذكي بدر، وزير التعليم الأسبق ووزير التنميه المحلية الأسبق، والدكتور إبراهيم فوزي وزير الصناعة الأسبق وطاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق، ودكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، ودكتورة منال عوض، محافظ دمياط، واللواء أركان حرب، عماد ذكي، قائد قوات الدفاع الشعبي العسكري، وحضر أيضا كوكبة من رؤساء الجامعات، والسادة النواب، وأساتذة من مختلف الجامعات المصرية، ولفيف من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورؤساء مجلس إدارة العديد من الصحف القوميه والخاصة.

تضم الجائزة ثلاثة مجالات العلوم الطبية والعلوم الهندسية التطبيقية والعلوم الإنسانية والاجتماعية فى مجال القانون الدولى، ودشن الدكتور محمد ربيع ناصر رئيس مجلس أمناء جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا هذه الجائزة السنوية لإيمانه بدرو البحث العلمى وتشجيع الباحثين لتعزيز ثقافة البحث العلمى ولخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين للارتقاء بأعمالهم البحثية وخلق روح المنافسة العلمية بين الباحثين.

وجاءت الجوائز هذا العام كالتالي:

فاز الدكتور محمد لبيب بجائزة العلوم الطبية كما فاز الدكتور محمد عبد المنعم بجائزة العلوم الهندسية.

كما حصل على جائزة الرواد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية.

كما فاز الدكتور محمد عبد الوهاب بجائزة الريادة والتفوق وهي جائزة خاصة تقام لأول مرة تقديرًا لإنجازاته كونه رائدا لزراعة الكبد وجراحة الجهاز الهضمي.

كما تم تكريم كلا من الاستاذ الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أ.د سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الأسبق وأ.د أيمن مختار محافظ الدقهلية وأ. د منال عوض محافظ دمياط والجنه العلميه التي شاركت في تحكيم الابحاث.

وأقيمت النسخة الأولى من جوائز الدكتور محمد ربيع عام 2018 حيث تم اختيار مجال الجائزة فى دورتها الأولى عام 2018 مواكبًا للحملة الرئاسية 100 مليون صحة فكان مجال العلوم الطبية هو الاختيار الأمثل.

ووصل عدد المتقدمين فى هذا العام إلى 23 متقدما وحكمها كوكبة من العلماء المتميزين فى مجال العلوم الطبية وتم اعتماد النتيجة وإعلان فوز رائدى زراعة الكلى والمسالك البولية ومديرى مركز الكلى بالمنصورة السابقين الدكتور أحمد عبدالرحمن شقير أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير مركز الكلى والمسالك البولية الأسبق بجامعة المنصورة، والدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية ومدير مركز الكلى والمسالك البولية الأسبق بجامعة المنصورة.

وفى الدورة الثانية للجائزة عام 2019 وبعد النجاح الذى حققته الجائزة فى نسختها الأولى عام 2018

وفى ظل رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لاستثمار جيل جديد من شباب العلماء للارتقاء بالبحث العلمى وحرص الدكتور محمد ربيع ناصر على تحقيق رؤية مصر 2030 لاكتشاف جيل جديد من شباب العلماء فقد تم طرح جائزة خاصة لشباب الباحثين فى مجال العلوم التطبيقية التى تخدم خطط الدولة التنموية.

وأيضًا تم فى هذا العام تدشين جائزة لجيل الرواد تقديرًا للعطاء الذى يقدمه الرواد فى خدمة وطننا الغالى مصر، فكانت مجالات الجائزة فى دورتها الثانية لعام 2019 هى: مجال العلوم الطبية ومجال العلوم الزراعية التطبيقية وشباب الباحثين فى مجال البحوث التطبيقية.

وقد بلغ عدد المتقدمين للجائزة فى نسختها الثانية 119 متقدما لكل مجالات الجائزة وقد حرصت الأمانة العلمية للجائزة على اختيار كوكبة من السادة العلماء المرموقين والمتميزين لتحكيم أوراق السادة المتقدمين من الجامعات المصرية المختلفة ومراكز البحوث.

واستمرارا لمسيرة النجاح التى حققتها الجائزة ورغم التحديات الاقتصادية والاجتماعية التى تسببت بها جائحة كورونا إلا أنه تم الإعلان عن الجائزة فى دورتها الثالثة فى 2020 لتشجيع الباحثين على تنفيذ أبحاث علمية متميزة لخدمة المجتمع بأعلى معايير الجودة بما يخدم مسيرة البحث العلمى فى الوطن العربى وينعكس إيجابيًا على مسيرة التنمية وقد تم الإعلان عن الجائزة فى المجالات التالية: مجال العلوم الطبية ومجال الذكاء الاصطناعى والتحول الرقمى ومجال العلوم الهندسية التطبيقية وجائزة محمد ربيع ناصر للمرأة وفقًا لما قدمته من خدمات