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الأحد 19 ديسمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

عامر حسين يكشف موعد انضمام المحترفين للمنتخب واستثناء خاص لـ"صلاح"

محمد صلاح
محمد صلاح
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أكد عامر حسين عضو رابطة الأندية المحترفة والمشرف على لجنة المسابقات، أن اللاعبين المحترفين سينضمون لمنتخب مصر بداية من يوم 3 يناير المقبل، استعدادا لبطولة أمم افريقيا 2022 في الكاميرون.

وقال عامر حسين فى تصريحات إذاعية لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" إن معسكر منتخب مصر سينطلق يوم 27 ديسمبر الجارى، وأن المباريات المؤجلة من مسابقة الدورى بعد هذا التاريخ قد تؤجل مرة أخرى.

وأضاف حسين أن المحترفين سينضمون للمنتخب يوم 3 يناير، وستكون هناك جلسة بين رابطة الأندية والبرتغالي كارلوس كيروش مدرب المنتخب لمناقشة إمكانية إقامة المباريات المؤجلة للفرق التى لاتضم لاعبين دوليين .

وكشف عامر حسين أن كيروش منح محمد صلاح استثناءٍ للتأخر فى الانضمام لمعسكر المنتخب قبل أمم أفريقيا لإرتباط النجم المصري ببعض المباريات مع فريق ليفربول في الدوري الإننجيليزي.

وعن ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة المقبلة قال عامر حسين: “ليس هناك تعارض بين منصبى فى لجنة الأندية وترشحى لعضوية اتحاد الكرة وفقاً للأئحة”.

امر حسين رابطة الأندية المحترفة اللاعبين المحترفين بطولة أمم افريقيا 2022 كارلوس كيروش