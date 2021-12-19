كورونا في السعودية.. تسجيل 116 إصابة جديدة و96 حالة شفاء

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 12:46 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ 24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 116 حالة مؤكدة، وتعافي 96 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 34 حالة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 550738 حالة، وعدد حالات التعافي 539981 حالة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليصل إجمالي عدد الوفيات في السعودية 8861 حالة.