كورونا في الجزائر.. تسجيل 286 إصابة جديدة

الأحد 19/ديسمبر/2021 - 06:46 ص

سجلت الجزائر 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وخمس وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 214330 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6180 .