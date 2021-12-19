سجلت الجزائر 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وخمس وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 214330 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6180 .
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 286 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وخمس وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.
سجلت الجزائر 286 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) وخمس وفيات ، خلال الـ24 ساعة الماضية.