الجزيري "هداف" بطولة كأس العرب

السبت 18/ديسمبر/2021 - 09:47 م

حصد سيف الدين الجزيري مهاجم منتخب تونس والزمالك على لقب هداف بطولة كأس العرب التي أقيمت بقطر، واختتمت مبارياتها اليوم السبت.

وسجل الجزيري 4 أهداف خلال البطولة تصدر من خلالها لقب الهداف، وذلك بعد خسارة منتخب بلاده للقب أمام منتخب الجزائر في النهائي.

توج المنتخب الجزائرى ببطولة كأس العرب 2021، بعد الفوز على نظيره التونسى، بهدفين للاشيء، فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب "البيت"، في المباراة النهائية من البطولة التى تستضيفها قطر.

وأحرز هدف المنتخب الجزائرى اللاعب أمير سعيود فى الدقيقة 99 من عمر المباراة التي امتدت لشوطين إضافيين، بينما جاء الهدف الثانى عن طريق ياسين الإبراهيمى فى الـ 124.