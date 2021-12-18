عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمود الشورى في وفاة عمه

السبت 18/ديسمبر/2021 - 08:27 م

تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية، داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة تحرير البوابة نيوز بخالص العزاء للزميل محمود الشورى، في وفاة عمه.

ويتقدم عبدالرحيم علي وأسرة «البوابة نيوز» بخالص العزاء لأسرة المتوَفى، داعين المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يُسكن الفقيد الجنة.