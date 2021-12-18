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السبت 18 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي يعزي الزميل محمود الشورى في وفاة عمه

عبدالرحيم على
عبدالرحيم على
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تقدم الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، والكاتبة الصحفية، داليا عبدالرحيم، رئيس التحرير التنفيذي، وأسرة تحرير البوابة نيوز بخالص العزاء للزميل محمود الشورى، في وفاة عمه. 
ويتقدم عبدالرحيم علي وأسرة «البوابة نيوز» بخالص العزاء لأسرة المتوَفى، داعين المولى عز وجل أن يلهم عائلته الصبر والسلوان، وأن يُسكن الفقيد الجنة.

البوابة نيوز الدكتور عبد الرحيم علي