"الإرهابية" تسمي مصطفى طلبة قائمًا بعمل مرشد الإخوان

السبت 18/ديسمبر/2021 - 01:37 م

أصدر مايسمى مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان المسلمين "الإرهابية"، بيانا حول اللجنة القائمة بأعمال المرشد العام، بتكليف دكتور مصطفى طلبة رسميًا بإدارة لجنة القائم بعمل مرشد الإخوان، في إشارة واضحة بعزل إبراهيم منير رسميا، وتأكيد لحجم الخلاف القائم داخل الجماعة، وقياداتها.

وجاء البيان، أن القرار صدر استنادا لقرار مجلس الشورى الصادر في أكتوبر الماضي، بتشكيل لجنة تقوم بأعمال المرشد العام، لمدة ستة أشهر، على أن يتم تشكيل اللجنة في الوقت الذي يحدده مجلس شورى الجماعة، مؤكدا على أن اللجنة تمارس مهامها منذ صدور هذا القرار، وبناء عليه تسمي مصطفى طلبة، ممثلا رسميا.

يذكر أن مصطفي طلبة رجل اعمال اخواني حاصل علي الجنسية البريطانية، شغل منصب نائب رئيس مجلس شورى الإخوان بتركيا، مكتب محمود حسين، عمل مسؤول الاتصال بين الجماعة والمخابرات التركية ويُتهم من بعض الأطراف داخل الجماعة بأنه على ارتباط بأجهزة مخابراتية غربية مثل بريطانيا ، كان مع محمود الابياري في زيارة ايران منذ عدة سنوات ، غامض لا يظهر في الاعلام كثيرا او نادرا .

ويعد «مصطفى طلبة» الرجل الأول فى جماعة الإخوان فى الوقت الحالى، وأكثرهم نفوذا بسبب علاقاته المتشعبة والتى كونها على مدار الأعوام الماضية، مع أطراف قوية دولية، بل وبأطراف فى بعض أجهزة المخابرات.

يشار إلى أن "طلبة" مدرج علي قوائم الارهاب في مصر وفقا لما نشرته الجريدة الرسمية فى عددها رقم 177 ، الصادر يوم الأربعاء 11 أغسطس 2021.