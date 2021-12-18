المعهد المصرفي المصري يفوز بجائزة أفضل معهد تدريبي مالي بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

السبت 18/ديسمبر/2021 - 12:48 م

حصل المعهد المصرفي المصري EBI - الذراع التدريبي للبنك المركزي المصري، على جائزة أفضل معهد تدريبي مالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من مجلة "كابيتال فاينانس إنترناشونال" العالمية، وما يؤكد على دوره الريادي في مجال التدريب المالي والمصرفي.

في هذا السياق، صرح عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري: "يشرفنا أن نحظى بهذا التقدير من قبل مؤسسة عالمية كمجلة كابيتال فاينانس إنترناشونال الرائدة في تبنى أحدث التوجهات والرؤى والأخبار في القطاع المالي، مشيرا إلى أن الحصول على هذه الجائزة يحفزنا على المضي بخطى سريعة ليصبح المعهد لاعبًا رئيسيًا ومؤثرًا في قطاع التدريب المصرفي والمالي سواء في مصر أو بالدول الاستراتيجية عربياً وأفريقيا".

ووضعت مجلة "كابيتال فاينانس انترناشونال" في الاعتبار عدة معايير عند منح المعهد هذه الجائزة، من أهمها تميز المعهد في الالتزام بمعايير الجودة العالمية لتقديم خدماته، والتنوع في البرامج التدريبية التي يقدمها، وتقديم أحدث حلول التدريب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية في مجالات التدريب المختلفة من خلال التعاون مع العديد من المؤسسات التدريبية والمصرفية العالمية، فضلا عن تكثيف أنشطته بالقارة السمراء بهدف دعم تطوير رأس المال البشري في القطاع المصرفي الأفريقي.

جدير بالذكر، أن المعهد المصرفي المصري EBI قد حقق في العام المالي 2020-2021 العديد من الإنجازات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج التعلم التفاعلي عن بُعد 24150 متدرب وأكثر من 70000 مستفيد من برامج التعلم الإلكتروني، وعلى صعيد البرامج الدولية، قدم المعهد 80 برنامجاً دولياً بطريقة التعلم الافتراضي بالتعاون مع كبرى المؤسسات المصرفية والتدريبية من مختلف أنحاء العالم بإجمالي 1184 متدربا.