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السبت 18 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

استقرار أسعار الدولار اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

دولار
دولار
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه،  فى بداية تعاملات اليوم السبت  18 ديسمبر 2021 في البنوك الحكومية، وبلغ سعره في بنك القاهرة 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

كما بلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 15.68 جنيه للشراء و15.76 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الخضراء في بنك مصر 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي المصري سجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

كما  سجل الدولار في بنك قناة السويس 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي سجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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