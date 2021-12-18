أسعار العملات اليوم السبت 18 ديسمبر 2021

السبت 18/ديسمبر/2021 - 09:20 ص

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيهالمصري خلال مستهل التعاملات اليوم، السبت 18 ديسمبر 2021، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك المصرية.

واستقر متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وايضا استقر متوسط سعر اليورو الأوروبي، لدى البنك المركزي المصري، إلى نحو 17.65 جنيه للشراء، و17.76 جنيه للبيع،.

كذلك استقر متوسط سعر الجنيه الإسترليني، لدى المركزي المصري، إلى نحو 20.76 جنيه للشراء، و20.89 جنيه للبيع.

وسجل الدولار‏ ‏الكندي‏ 12.1532 جنيه للشراء، والبيع 12.2538 جنيه. ‏

وبلغ سعر الكرون‏ ‏الدنماركي‏ 2.367 جنيه للشراء، و 2.387 جنيه للبيع.

ووصل سعر الكرون النرويجي الي 1.7156 جنيه للشراء، و 1.7328 جنيه

للبيع.

فيما سجل سعر الكرونا السويدية 1.7088 جنيه للشراء، و 1.7262 جنيه للبيع.

وسجل الفرنك‏ ‏السويسري‏ 16.9099 جنيه للشراء، و17.0457 جنيه للبيع.

والين‏ اليابانى‏ سجل 13.7446 جنيه للشراء، و13.8508 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار‏ ‏الأسترالى‏ 11.1028 جنيه للشراء، و11.2305 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بأسعار العملات العربية وأكثرها انتشارا واقبالا في سوق الصرف المصري "الريال السعودي، والدرهم الاماراتي، والدينار الكويتي"، استقر متوسط سعر الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، 17 ديسمبر 2021، في البنوك، وشركات الصرافة ٫ وبلغ متوسط سعر الريال السعودي، لدى البنك المركزي المصري، نحو 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

وسجل الريال السعودي أعلى سعر للشراء عند نحو 4.18 جنيه، في عدة بنوك، منها الأهلي الكويتي، والبنك التجاري الدولي، وعودة.

واستقر متوسط سعر الدرهم الإماراتي، لدى البنك المركزي المصري، عند نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

كما استقر متوسط سعر الدينار الكويتي في المركزي المصري، إلى نحو 51.58 جنيه للشراء، و52.03 جنيه للبيع.