إصابة 5 أشخاص في تصادم تروسيكل وسيارة بطريق الصالحية القديم

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 11:20 م

أصيب 5 أشخاص في حادث تصادم تروسيكل وسيارة بطريق الصالحية القديم، تم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم، واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.

كان اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية، قد تلقي إخطارا يفيد ورود بلاغ من الشرقية عن تصادم تروسيكل بدون لوحات معدنية مع سيارة رقم ٣٥٥٩٤ ملاكي الإسماعيلية بطريق الصالحية القديم أمام الصوامع.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من خالد السيد محمد صبري، السيد محمد صبري منصور، محمد سامي محمد قاسم، أشرف محمد محمد، اعتماد محمد أبو زيد.

علي الفور وجه الدكتور حسن درويش مدير مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية، بالدفع بعدد من سيارات الإسعاف، وبالفعل تم مشاركة ثلاث سيارات من الشرقية وسيارتين من الإسماعيلية لنقل المصابين الي مستشفي أبو خليفة الطواريء لتلقي العلاج اللازم.

من جهتها نفت مصادر طبية ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية بشأن وفاة أحد الضحايا، مؤكدة أنه أصيب بتوقف عضلة القلب بمكان وقوع الحادث، وتم عمل إنعاش قلبي رئوي لحين الوصول إلي المستشفي.