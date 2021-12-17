عبد الرحيم علي ينعى رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 04:26 م

نعى الكاتب الصحفي د. عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير البوابة نيوز، رجل الأعمال الإماراتي الشهير ماجد الفطيم الذي توفى منذ قليل.

وثمن "علي" المسيرة الحافلة لرجل الأعمال الراحل داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.