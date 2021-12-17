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الجمعة 17 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

سياسة

عبد الرحيم علي ينعى رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

ماجد الفطيم والكاتب
ماجد الفطيم والكاتب الصحفي عبدالرحيم علي
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نعى الكاتب الصحفي د. عبد الرحيم علي، رئيس مجلس إدارة رئيس تحرير البوابة نيوز، رجل الأعمال الإماراتي الشهير ماجد الفطيم الذي توفى منذ قليل.
وثمن "علي" المسيرة الحافلة لرجل الأعمال الراحل داعيا المولى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.

الدكتور عبدالرحيم علي رحيل ماجد الفطيم ينعى