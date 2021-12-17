محمد بن راشد ينعي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 03:13 م

نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم.

وكتب الشيخ محمد بن رااشد على عبر حسابه الرسمي على موقع توتر: «رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين».

وذكرت صحيفة "الخليج" الإماراتية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن أحد أبرز رجال الأعمال في دولة الإمارات، رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم انتقل إلى جوار ربه اليوم الجمعة، بعد مسيرة حافلة بالعطاء.