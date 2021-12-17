الصحة: تحديث بروتوكولات علاج كورونا مستمرة ولا تتوقف

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 02:56 م

قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان الدكتور حسام عبدالغفار، إن عملية تحديث بروتوكولات العلاج، المستخدمة للحالات المصابة بفيروس كورونا، هي عملية مستمرة ولا تتوقف.

وأوضح عبدالغفار - على الصفحة الرسمية للمتحدث أن التحديثات ترتبط بمدى استجابة المرضى للأدوية المختلفة التي يتم استخدامها في مستشفيات العزل.

وأضاف أنه من المبكر جدا ربط أى تحديث لبروتوكولات العلاج بوجود متجور أوميكرون.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الصحة والسكان، مساء أمس، عن خروج 695 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 310049 حتى اليوم.