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الجمعة 17 ديسمبر 2021
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داليا عبد الرحيم

الأخبار

"الصحة" تبدأ إبلاغ المواطنين بمواعيد الجرعة المعززة للقاح

لقاح كورونا
لقاح كورونا
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بدأت وزارة الصحة والسكان، إرسال رسائل للمواطنين تفيد بموعد الجرعة الثالثة المعززة، لمن مضى على تلقيهم الجرعة الثانية ستة أشهر، في نفس مركز التطعيمات الذي تلقى فيه المواطن الجرعة الأولي والثانية.

كان مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض في اجتماعه، أمس، تقريراً من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، حول الموقف الوبائي محلياً وعالميا.

وبناء على عرض الوزير، تمت الموافقة على منح جرعة معززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، لمن مضى 6 أشهر على تلقيهم الجرعة الثانية، حيث أوضح الوزير أنه سيتم إرسال رسائل لهذه الفئة المستهدفة من واقع قاعدة البيانات المتاحة، لتحديد توقيت ومكان تلقي اللقاح.

وأكد "عبدالغفار" توافر الجرعات اللازمة من مختلف أنواع اللقاحات، ومضيفاً أنه سيتم توفير 23 مليون جرعة تعزيزية حتى 30 يونيو 2022 .

- كورونا - لقاح كورونا رئاسة مجلس الوزراء وزارة الصحة