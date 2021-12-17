اليوم.. إغلاق طريق الصعيد الحر من المنيا إلى الأوتوستراد لمدة عام

الجمعة 17/ديسمبر/2021 - 10:38 ص

أغلقت الإدارة العامة للمرور بقيادة اللواء مؤمن الساعدي، اليوم الجمعة، طريق الصعيد الحر لمدة عام.

ويأتي الإغلاق في الوصلة من المنيا للأوتوستراد، وتحويل الحركة المرورية إلى الاتجاه الآخر.

كما إوضحت ادارة المرور انه سيتم منع مرور جميع أنواع المركبات القادمة من القاهرة باتجاه المنيا من محطة تحصيل رسوم حلوان وتحويلها لاستخدام الطرق البديلة “طريق الصحراوى الشرقى القديم و طريق أسيوط الغربى”.

وجاء ذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة طريق الصعيد الحر فى المسافة من وصلة البستان بالمنيا وحتى الأوتوستراد، وعليه تم غلق الاتجاه القادم من المنيا باتجاه الأوتوستراد.

و من جانبها عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين، كما جرى تركيب كاميرات مراقبة وعلامات إرشادية وحواجز.