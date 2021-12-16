السيطرة على حريق داخل مكتب أفلام الفنانة الراحلة ماجدة

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 08:03 م

كشفت غادة نافع نجلة الفنانة الكبيرة الراحلة ماجدة عن السيطرة على حريق داخل مكتب افلام والدتها،ونشرت غادة نافع عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلة "الحمد لله تم السيطرة على حريق داخل مكتب افلام ماجدة “.

ولدت الفنانة ماجدة في طنطا وحصلت على شهادة البكالوريا الفرنسية. كان أبوها موظفا في وزارة المواصلات. بدأت حياتها الفنية وعمرها 15 سنة دون عِلم أهلها وغيرت اسمها إلى ماجدة حتى لا تكتشف. كانت بدايتها الحقيقية في عام 1949 في فيلم الناصح إخراج سيف الدين شوكت مع إسماعيل يس. دخلت مجال الإنتاج وكونت شركة أفلام ماجدة لإنتاج الأفلام، ومن أفلامها التي أنتجتها "جميلة" و"هجرة الرسول" وقد مثلت مصر في معظم المهرجانات العالمية وأسابيع الأفلام الدولية واختيرت كعضو لجنة السينما بالمجالس القومية المتخصصة.

حصلت على العديد من الجوائز من مهرجانات دمشق الدولي وبرلين وفينيسيا الدولي، كما حصلت على جائزة وزارة الثقافة والإرشاد. تزوجت عام 1963 من الفنان إيهاب نافع الذي أنجبت منه ابنتها غادة وبعد طلاقها لم تتزوج مرة ثانية. قامت بدور بارز في جمعية السينمائيات، واعتبرت من أبرز الممثلات في السينما المصرية، إذ اتسم أداؤها بالتقمص للشخصية.

تزوجت من الفنان إيهاب نافع وأنجبت منه ابنتها الفنانة غادة نافع.توفيت يوم الخميس 16 يناير 2020 في القاهرة عن عمر ناهز 89 عاما. وأقيمت صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة 17 يناير 2020 بمسجد مصطفى محمود في المهندسين. وقررت أسرة الفنانة الراحلة دفن جثمانها في مقابر العائلة بطريق الفيوم في مدينة السادس من أكتوبر.