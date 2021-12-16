الهرم يزين شعار بطولة الفراعنة الدولية للجمباز الفني

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 07:23 م

أعلن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين عن شعار بطولة الفراعنة والتى تنطلق غدا باستاد القاهرة وتستمر حتى 19 ديسمبر الجارى.

يظهر فى شعار البطولة الذى تم الإعلان عنه دائرة بداخلها أحد الأهرامات يربط بين شعار البطولة واسمها ، وبجوار الهرم رسم لأحد حركات الجمباز، مرتبطا بحرف الـp أول حروف كلمة الفراعنة باللغة الأنجليزية ، واسفل الصورة تم كتابة اسم البطولة ومكان إقامتها.

ويشارك فى البطولة 321 لاعبا ولاعبة من 12 دولة وهي كل من قبرص ، اليونان ، جورجيا ، سوريا ، السعودية ، تركيا ، الهند ، بولندا ، لاتفيا ، ماليزيا ، قطر بالاضافة إلى مصر البلد المضيف.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كأس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020 وانضم فى هذه النسخة الجمباز الفني.

يقام حفل الافتتاح فى الساعة الخامسة مساء غدا الجمعة فى الصالة المغطاة باستاد القاهرة.

البطولة هي النسخة الاول لفرع الجمباز الفني رجال وآنسات البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي.

ويشارك فى البطولة حكام من أرمينيا ، بلاروسيا ، أوكرانيا ، لبنان ، الأردن ، تونس.

ومن جانبه أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة آن مصر اصبحت قبلة البطولات الدولية والقارية لما تتمتع به من بنية تحتية على اعلى مستوي ومنشآت شبابية ورياضية قادرة على استضافة جميع البطولات

وأثني وزير الرياضة على دور إيهاب أمين رئيس اتحاد الجمباز ومجلس الإدارة وجهودهم في إدراج البطولة على أجندة الاتحاد الدولي للعبة.

وأشار الى أن البطولة أخذت الطابع الرسمي بعد حصولها على التقييم الدولي كبطولة دولية للأندية، حيث تعتبر هذه البطولات فرصة ذهبية للاعبى ولاعبات أندية مصر للمشاركة والاحتكاك فى منافسة دولية.

فيما أكد إيهاب أمين رئيس أتحاد الجمباز انه تم إتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة من فيروس كورونا لضمان سلامة اللاعبين المشاركين فى البطولة ورؤساء الوفود والضيوف

واضاف امين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تهجيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من اجل المشاركة في البطولات الدولية وتحقيق افضل النتايج على المستويين القاري والدولي حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.