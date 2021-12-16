بالصور.. المنتخب الوطني يبدأ الاستعداد لمواجهة قطر بتدريب مغلق

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 03:32 م

أدى المنتخب الوطني بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش تدريبًا مغلقًا اليوم الخميس على الملعب المخصص له استعدادًا للقاء قطر في الثانية عشر ظهر بعد غد السبت على المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كأس العرب.

وشهد المران مرحلتين الأولى تدريبات خاصة في القاعة المخصصة لتدريبات "الچيم" الملحقة بملعب التدريب وشارك فيها جميع اللاعبين، بينما شهدت المرحلة الثانية في أرض الملعب مشاركة اللاعبين بدرجات مختلفة حسب نسبة مشاركته في مباراة الأمس أمام تونس، كما استكمل خلالها أيمن أشرف برنامجه العلاجي.

وكان منتخب مصر خسر بهدف “عكسي” أمام تونس أمس الأربعاء في مباراة نصف النهائي التي أقيمت على ملعب 974 ليفشل في التأهل للنهائي العربي.