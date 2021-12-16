السجن 5 سنوات لسائق توك توك فى الدقهلية بتهمة التحرش

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 01:31 م

عاقبت محكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشارممدوح أحمد عبدالدايم، وعضوية المستشارين محمد كمال الخولي، والمستشار تامر محمد مرسي، وأمانة سر رمضان السيد الديسطى وعماد حمدي الجميل، غيابيا بالسجن ٥ سنوات لسائق توك توك لاتهامه بهتك عرض ربة منزل بقرية كفر ميت فارس مركز بنى عبيد محافظة الدقهلية .

كان المستشار حسام الدين مصطفي معجوز، المحامي العام الأول لنيابة شمال المنصورة الكلية، قد أحال المتهم “أحمد ح. م. أ.”، ٢٦ عاما، سائق توكتوك ومقيم قرية كفر ميت فارس مركز بني عبيد، لأنه في يوم ٢٦ مايو ٢٠٢١ بقرية كفر ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقهلية قام المتهم بهتك عرض “أ. م. ع.”، ٢٧ عاما، ربة منزل، حاصلة على دبلوم صناعة مقيمة بذات القرية، وذلك حال استقلالها مركبة التوكتوك قيادة المتهم وقيامه بمعاكستها وحال ترجلها منه قام بملامستها من الخلف واستطالت يده مواطن عفتها قاصدا هتك عرضها.

وأكدت المجنى عليها خلال التحقيقات التي أجراها مصطفي القاضي، وكيل نيابة شمال المنصورة الكلية، أنها حال استقلالها التوكتوك مع المتهم أنه سألها على رقم هاتفها الجوال وأنه يحبها وهى لا ترد عليه وأثناء نزولها من التوك توك وضع المتهم يده على مناطق حساسة من جسدها فقامت بالصياح، فقام بالفرار من المكان ثم توجهت إلى المركز لتحرير محضر بالواقعة.

وأكدت تحريات الرائد إسلام عنان، رئيس مباحث مركز شرطة بنى عبيد صحة الواقعة كما أكدت تحريات الرائد أحمد فتح الله وكيل بحث شرق الدقهلية مضمون شهادة رئيس المباحث.