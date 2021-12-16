تطبيق القواعد العالمية لتنظيم صناعة وتجارة الأدوية في مصر

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 11:48 ص

شهدت جلسة الامتثال وأخلاقيات المهنة لتجارة وصناعة الأدوية بمنتدى مصر الطبي 2021 العديد من المناقشات حول الشفافية وكيفية تشريع أساليب الدعاية فى سوق الدواء المصري لجميع الشركات العاملة، ومكافحة الفساد في تجارة الأدوية، كما تناولت الجلسة أهم القوانين والقواعد العالمية المستخدمة في تنظيم طريقة العمل و طرق الدعاية المستخدمة من الشركات، بالإضافة إلى جهود هيئة الدواء المصرية المبذولة في مراقبة وضبط المماراسات التى تخضع للهيئة فى سوق الدواء في مصر.

ورحب ممثلي شركات الأدوية، والذين ضموا الدكتور يسري نوار رئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتطوير وتصنيع الدواء ورئيس لجنة الدواء بالغرفة الأمريكية وهادي زهدي مدير الامتثال والأخلاقيات في سانوفي لمصر والسودان وإريتريا والدكتور أحمد صفوت الحجازي مدير الأخلاقيات والامتثال تاكيدا لأوكرانيا وكومنولث الدول المستقلة؛ والتى خرجت بتوصيات خلال الجلسة بتشريع ميثاق مصري موحد لسوق الدواء، الأمر الذي يساهم في تنظيم طريقة العمل داخل سوق الدواء وسبل الدعاية والتى تصب أولاً وأخيراً فى مصلحة المريض المصرى.

وقالت الدكتور رشا زيادة، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، “إن الهيئة تعمل على قدم وساق من أجل مراقبة سوق الدواء ومحاربة المنتجات الطبية المضللة، وسوف تشهد الفترة المقبلة مجموعة من الخطوات الإيجابية والقوية التى تخدم السوق”.

وأعلنت زيادة خلال جلسة أخلاقيات تجارة وصناعة الأدوية بمؤتمر مصر الطبي، عن بدء تشكيل مجموعة عمل داخل الهيئة خلال الفترة القادمة تضم كافة الأطراف المعنية تقوم بالبحث والعمل حول إمكانية إتاحة ميثاق مصري لأنشطة قطاع الدواء والشركات المتعاملة فيها وذلك استجابة لتوصيات المؤتمر.

وأكدت مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أنه يوجد حالياً منصة إلكترونية للتعامل مع الشركات المحلية والدولية، فيما يخص مراقبة المواد الدعائية للدواء، مشيرة إلي أن هيئة الدواء المصرية هي الجهة المنوط بمراقبة سوق الدواء والجهة المنظمة لعمل شركات الأدوية المحلية والعالمية.

وقال الدكتور يسري نوار، رئيس الجمعية المصرية لأبحاث وتطوير وتصنيع الدواء ورئيس لجنة الدواء بالغرفة الأمريكية، إن مصر أصبحت لديها صناعة دواء قوية تنافس بها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشهدنا طفرة غير مسبوقة في توطين صناعة الدواء، وصناعة الدواء المحلية أثبت نجاحها خلال جائحة كورونا وتوفير كافة الأدوية والمستلزمات الطبية داخل المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية والخاصة.

وأضاف نوار خلال جلسة أخلاقيات صناعة وتجارة الدواء فى مصر، أن مصر لديها استراتيجية ورؤية واضحة حول جذب الاستثمارات الخارجيه في مجال الرعاية الصحية وصناعة الدواء تسعى لتحقيقها بحلول 2030، كما أننا نمتلك كافة المقومات التى تساعدنا على تحقيق هذه الاستراتيجية.

ومن جانبه قال هادي زهدي، إن إنعقاد مؤتمر مصر الطبي هو فرصة كبيرة للخروج بتوصيات تنعكس وتخدم المريض المصرى، منوهاً إلى أهمية وجود ميثاق مصري يساعد في تنظيم عمل شركات الأدوية العالمية والمحلية.

وأشار إلى أن الشركات العالمية تخضع الى العديد من قوانين مكافحة الفساد الصارمة مثل القانون الأمريكي والقانون البريطاني لمكافحة الفساد، يطبق علي كافة الشركات المدرجة في بورصة نيويورك وبالتالي فهو مطبق علي معظم شركات الأدوية العالمية؛ كما أشاد بجهود هيئة الدواء المصرية في تنظيم العمل بسوق الدواء، ونفخر بأننا لدينا هذه الهيئة في وطنا التي تشجع وتساعد على زيادة توطين صناعة الدواء، وجذب الاستثمارات الأجنبية لهذه الصناعة.

وقال الدكتور أحمد صفوت الحجازي، أن هيئة الدواء المصرية تلعب دورا هاما وبارزاً في سوق الدواء وتبذل الكثير من الجهود لتنظيم عمل السوق، لاسيما الجهود المبذولة لمراجعة المواد الدعائية والتعليمية والتفتيش عليها وكذلك العمل علي قرارات جديدة لتنظيم المواد الدعائية والتعليمية والتوعوية عبر المواقع والمنصات الالكترونية لمواجهة الاعلانات المروجة للمنتجات الطبية ومستحضرات التجميل.

وأكد صفوت، أن ما تبذله مصر من جهود للنهوض بالمنظومة الصحية واضح بشكل كبير علي المستوي الأقليمي والذي يتماشى مع القواعد الإرشادية العالمية.