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الخميس 16 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الكويت.. تسجيل 57 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الكويت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 21، دون تسجل وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971 ، فيما استقرت الوفيات عند 2466، وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971، فيما استقرت الوفيات عند 2466.

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