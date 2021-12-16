كورونا في الكويت.. تسجيل 57 إصابة جديدة

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 03:29 ص

سجلت الكويت 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وشفاء 21، دون تسجل وفيات ، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971 ، فيما استقرت الوفيات عند 2466، وأشارت وزارة الصحة الكويتية إلى أن الحصيلة الإجمالية للمصابين بالفيروس في البلاد بلغت 413847 ، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 410971، فيما استقرت الوفيات عند 2466.