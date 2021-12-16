اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأربعاء وفى نشرة منتصف الليل 16 ديسمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:
توقيع بروتوكول تعاون بين «فاليو» و«مصر للتأمين»
https://www.albawabhnews.com/4487788
الفيدرالي الأمريكي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات خلال 2022
https://www.albawabhnews.com/4488032
استشاري مشروع الجوجوبا: يعظم الفائدة الاقتصادية لمياه الصرف الصحى
https://www.albawabhnews.com/4487965
تعرف على أبرز قرارات لجنة القيد بالبورصة اليوم الأربعاء
https://www.albawabhnews.com/4487944
كايرو فستيفال سيتي مول يفوز بـ جائزتين في مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة بدبي للمرة الثالثة على التوالي
https://www.albawabhnews.com/4487878
الوفاء لتأمينات الحياة عقد شراكة مع التجاري وفا بنك لإطلاق خدمات التأمين البنكي
https://www.albawabhnews.com/4487834
مصر للتأمين و"ڤاليو" يوقعان بروتوكول تعاون لسداد أقساط الوثائق التأمينية
https://www.albawabhnews.com/4487830
الغرف التجارية: 700 مليون دولار استثمارات مصرية بأسواق سلطنة عمان
https://www.albawabhnews.com/4487815