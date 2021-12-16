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الخميس 16 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

اقتصاد

اقتصاد آخر الليل.. اليوم الخميس 16 ديسمبر 2021

النشرة الاقتصادية
النشرة الاقتصادية
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شهد قطاع الاقتصاد عددًا من الأخبار المهمة التى نشرتها "البوابة نيوز"، مساء اليوم الأربعاء وفى نشرة منتصف الليل 16 ديسمبر 2021 نعيد التذكير بأهمها، وإلى مزيد من التفاصيل:

توقيع بروتوكول تعاون بين «فاليو» و«مصر للتأمين»

https://www.albawabhnews.com/4487788

الفيدرالي الأمريكي يتوقع رفع الفائدة 3 مرات خلال 2022

https://www.albawabhnews.com/4488032

استشاري مشروع الجوجوبا: يعظم الفائدة الاقتصادية لمياه الصرف الصحى

https://www.albawabhnews.com/4487965

تعرف على أبرز قرارات لجنة القيد بالبورصة اليوم الأربعاء

https://www.albawabhnews.com/4487944

كايرو فستيفال سيتي مول يفوز بـ جائزتين في مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة بدبي للمرة الثالثة على التوالي

https://www.albawabhnews.com/4487878

الوفاء لتأمينات الحياة عقد شراكة مع التجاري وفا بنك لإطلاق خدمات التأمين البنكي

https://www.albawabhnews.com/4487834

مصر للتأمين و"ڤاليو" يوقعان بروتوكول تعاون لسداد أقساط الوثائق التأمينية

https://www.albawabhnews.com/4487830

الغرف التجارية: 700 مليون دولار استثمارات مصرية بأسواق سلطنة عمان

https://www.albawabhnews.com/4487815

"العربي للمجتمعات العمرانية" يتوقع نمو الطلب على العقارات خلال 2022

https://www.albawabhnews.com/4487814

نشرة اخبار اقتصاد منتصف الليل النشرة الاقتصادية , البوابة نيوز