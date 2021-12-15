ماجدة الهلباوي نائبا لرئيس الكونفيدرالية العربية لصيد الأسماك

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 07:58 م

أعلنت الكونفيدرالية العربية لصيد السمك عن نجاح ماجدة الهلباوي وتعيينها نائبا لرئيس الكونفدرالية العربية لصيد الأسماك.

و جاء القرار بعد موافقة الجمعية العمومية واختيار ماجدة الهلباوي بالتزكية في دولة تونس، بناء علي قرار أعضاء الجمعية العمومية.

وتم اختيار الدكتورة ماجدة الهلباوي نائبة لرئيس الكونفدرالية العربية لرياضة صيد الأسماك كعنصر نسائي، كتوصيات اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعمل علي تفعيل وتشجيع النشاط النسائي لرياضة صيد الأسماك.

وتتكون الجمعية العمومية من أعضاء الدول الأتية "تونس ولبنان والامارات وسلطنة عمان والبحرين والسعودية والكويت والاردن ومصر.

الجدير بالذكر أن ماجدة الهلباوي هي نائب رئيس مجلس ادارة نادي الأوليمبي السكندري، بعد فوزها في الانتخابات الشهر الماضي.



