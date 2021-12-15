إخماد حريق نشب في شقة سكنية بمنشأة القناطر

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 01:37 م

نجحت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، في إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية بقرية وردان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال المحافظة، دون وقوع إصابات.

البداية كانت بتلقي المقدم إكرامي البطران رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بقرية وردان بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وما تزال التحقيقات مستمرة.