برعاية وزارة الشباب.. انطلاق أول مهرجان للبولو في مصر 17 ديسمبر

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 12:56 م

تنظم مدينة بورت غالب بمحافظة البحر الأحمر أول مهرجان من نوعه في مصر لنشر رياضة البولو من خلال نادي بورت غالب للبولو، ضمن الاحتفالات أعياد رأس السنة الميلادية، ودعماً للسياحة المصرية وذلك بدءاً من الجمعة 17 ديسمبر الجاري وحتى منتصف يناير 2022.

ويتضمن المهرجان الذي يتم تنظيمه لأول مرة في مصر، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة تدريب الأطفال والشباب، الذين يزورون المدينة في هذه الفترة من المصريين والأجانب على رياضة ركوب الخيل والبولو على أرض الملعب الذي تم تدشينه على أعلى مستوى وبما يتوافق مع المواصفات العالمية المطلوبة لملاعب رياضة البولو في مدينة بورت غالب.

كما يتضمن المهرجان إقامة فعاليات فنية وثقافية متنوعة للأطفال والكبار تتضمن معزوفات عربية وأجنبية من خلال موسيقيين عرب وأجانب، بالإضافة إلى عروض فنية بالألعاب النارية والموتوسيكلات وغيرها من ألعاب الأكروبات، كما تتضمن العروض عرض مسرحية "غالب وبدور" التي تحكي قصة المدينة ونشأتها في إطار تشويقي، فضلا عن عرض شو بالألعاب النارية ليلة رأس السنة، وتستمر العروض حتى منتصف يناير المقبل.

وقال المهندس حسام الخرافي، رئيس مجلس إدارة نادي بورت غالب للبولو، إن المهرجان يتم تنظيمه لأول مرة في مصر دعماً للسياحة المصرية خصوصًا مع عودة السياحة الأجنبية لمصر والبحر الأحمر، بعد تخفيف إجراءات حظر السفر من كافة دول العالم إلى مصر.

وأضاف، أن المهرجان سيشهد التدريب اليومي للهواة والمحترفين لرياضة البولو بأكاديمية بورت غالب للبولو، منوهاً بأنه تم اختيار هذه الفترة تحديداً، والتي تشهد إقبال السياح إلى مصر والبحر الأحمر تحديداً في هذه الفترة.

وأوضح، أن المهرجان سيتضمن الإعلان عن افتتاح ملعب بورت غالب أول نادي متخصص في رياضة البولو في منطقة البحر الأحمر، والذي تم إنشاؤه بمواصفات قياسية تتوافق مع هذه الرياضة ومتطلباتها.

وأشار إلى أنه ستجري على أرض الملعب الجديد مباراة استعراضية بين لاعبي فريق بورت غالب للبولو ولاعبين بورت غالب للبولو من الناشئين والأرجنتيني توماس أفيدو وبابلو أفيدو، وبعدها سيتم توزيع جوائز قيمة وهدايا تذكارية لضيوف النادي، لافتاً إلى أنه تم تخصيص جوائز قيمة للفريقين، منوهاً بأنه تم توجيه دعوة لسفير دولة الكويت في مصر وسفير دولة الأرجنتين في مصر للمشاركة في المهرجان الذي يقام لأول مرة في مصر دعماً للسياحة.

ومن جهته قال الدكتور وائل الجندي، نائب رئيس نادي بورت غالب للبولو، إن المهرجان يحظى بدعم ورعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولفت إلى أن نادي بورت غالب يقوم بتدريب العديد من الأطفال من المحافظة على رياضة ركوب الخيل والبولو من خلال الأكاديمية التابعة لنادي بورت غالب، متوقعًا أن يتم تخريج كوادر مصرية هائلة في رياضة البولو تستطيع المنافسة عالمياً.

ووجه الشكر لوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر على سرعة وتسهيل الإجراءات المطلوبة لإقامة المهرجان الذي يتماشى مع أجندة وزارة السياحة المصرية لدعم السياحة خصوصاً بعد توقفها بسبب أزمة كورونا.