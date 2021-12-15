سبينيس تفتتح احدث فروعها بالتجمع الخامس

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 09:40 ص

افتتح د. إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين رئيس جهاز حماية المستهلك بحضور مهند عدلي رئيس سبينيس مصر وقيادات الشركة ولفيف من الصحفيين والإعلاميين الفرع السابع عشر من سلسلة فروع سبينيس ثاني اكبر مستثمر أجنبي في قطاع تجارة التجزئة في مصر..

وتبلغ إجمالي مساحة الفرع الجديد ١٥٠٠ متر مربع تقريبا وتضم المساحة البيعية أقسام سبينيس المتنوعة والتي تقدم لعملائها المنتجات الغذائية والبقالة عبر أقسام السوبر ماركت والأجهزة الكهربائية ومستلزمات المنزل وأقسام النظافة والمفروشات والأدوات المنزلية عبر أقسام الهايبر ماركت.

ويقع الفرع الجديد في موقع متميز بالتجمع الخامس بكنبول بارل بجوار الجامعة الأمريكية ويخدم العملاء من عملاء المنطقة وروادها والموظفين العاملين في المواقع التجارية والإنتاجية والخدمية بها.

وتبلغ إجمالي استثمارات الفرع حوالي ٢٧ مليون جنية ما بين استثمارات رأسمالية وتشغيلية ويأتي هذا الافتتاح في إطار تنفيذ خطة سبينيس الطموحة للتوسع الأفقي في السوق المصري حتى انه من المنتظر أن يتم افتتاح الفرع الثامن عشر خلال الأسابيع القادمة في منطقة زهراء المعادي، وتتواجد فروع سبينيس حاليا في ثماني محافظات علي مستوي الجمهورية هي القاهرة والجيزة والبحر الأحمر والمنيا والإسكندرية والغربية والمنوفية ومرسى مطروح.

وقد لاقي افتتاح الفرع اهتماما كبيرا من العملاء بالمنطقة حيث أكدوا علي حاجة المنطقة إلى تواجد فرع سبينيس بما يقدمه من خدمات متكاملة لتجارة التجزئة الحديثة بالشكل والجودة والمزايا السعرية والعروض الدورية التي تتميز بها كافة فروع سبينيس.

وفي اتجاه موازى تعتبر سبينيس من الشركات القلائل التي تقدم نموذج يحتذي به الاستثمار المسئول عبر إصرارها علي ضخ المزيد من الاستثمارات رغم الظروف الراهنة عقب تداعيات فيروس كورونا والأزمات الاقتصادية الراهنة بل إنها تجاوزت ذلك إلى ما هو أكثر عبر تفعيلها لمنصة البيع الالكتروني http://www.spinneys-egypt.com/

منتصف العام الماضي وذلك انطلاقا من مسئوليتها تجاه عملائها وإدراكها لدورها الحيوي في تلبية احتياجاتهم وتوفير متطلباتهم بكافة الطرق الممكنة.