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الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة لايت

أهالي شارع زكي أبوالسعود في العحوزة يعانون من تراكم القمامة

صوت الناس
صوت الناس
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يعانى أهالى شارع زكى أبوالسعود بحى العجوزة فى محافظة الجيزة من تراكم القمامة وعدم رفعها من قبل مسئولى النظافة وإهمال الحى فى الإشراف على الشارع، مما يسبب انتشار الكلاب والقطط والعبث بها بالإضافة إلى الرائحة الكريهة التى تسببها.
ويناشد الأهالى المسئولين فى الحى بالنظر إلى الشارع وتنظيفه فى ظل انتشار الأمراض والأوبئة.
 

صزت الناس إدارة العجوزة التعليمية