كورونا في الجزائر.. تسجيل 230 إصابة جديدة

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 12:37 ص

سجلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 213288 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6155.