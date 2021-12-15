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الأربعاء 15 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 230 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 213288 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6155.

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