سجلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأشارت وزارة الصحة الجزائرية في بيان إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 213288 ، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6155.
بوابة العرب
كورونا في الجزائر.. تسجيل 230 إصابة جديدة
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سجلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.
سجلت الجزائر 230 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وأربع وفيات، خلال الساعات الـ24 الماضية.