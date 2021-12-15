كورونا في السعودية.. تسجيل 65 إصابة جديدة و82 حالة شفاء

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 12:39 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 82 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 550369 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 539636 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8856 حالة.