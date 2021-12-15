ads
الأربعاء 15 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في السعودية.. تسجيل 65 إصابة جديدة و82 حالة شفاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 82 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 550369 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 539636 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8856 حالة.

كورونا السعودية إصابات ‏ وفيات