أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 82 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 550369 حالة وبلغ عدد حالات التعافي 539636 حالة، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8856 حالة.
بوابة العرب
كورونا في السعودية.. تسجيل 65 إصابة جديدة و82 حالة شفاء
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أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 82 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .
أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 65 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 82 حالة فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 33 حالة , فيما سجلت حالة وفاة واحدة .