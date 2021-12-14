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الأربعاء 15 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

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عبدالرحيم علي ينعى عبد الرحمن مخلوف «مُخطِّط» مدينة أبوظبي

عبدالرحيم علي ينعى
عبدالرحيم علي ينعى عبد الرحمن مخلوف "مخطط" مدينة أبوظبي
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نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المهندس عبد الرحمن مخلوف «مُخطِّط» مدينة أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عامًا.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبد الرحيم علي , البوابة نيوز عبدالرحمن مخلوف