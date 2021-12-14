عبدالرحيم علي ينعى عبد الرحمن مخلوف «مُخطِّط» مدينة أبوظبي

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 08:53 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، المهندس عبد الرحمن مخلوف «مُخطِّط» مدينة أبوظبي، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 98 عامًا.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.