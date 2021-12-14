رغم حملات التشويه.. إمارات السلام تواصل مسيرة التسامح

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 08:30 م

تبذل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودا مضنية لإرساء قواعد للسلام والاستقرار في المنطقة، من منطلق حرصها على نشر ثقافة التسامح والاخاء حيث اثبتت دورات العنف والصراعات المستدامة في منطقة الشرق الأوسط أن السلام وحده هو من يحفظ للشعوب حقوقها وكرامتها وحياتها وأن الشعوب العربية تستحق كغيرها العيش في سلام ووئام ومصالحة ناقلة الى مصاف التنمية والبناء والعيش المشترك مع العالم كل العالم ومع الإنسان كل الإنسان.

وتقود الامارات مشروعا نهضويا عربيا يدعو الى الحياة والسلام في المنطقة، وبدأته من أرض الكنانة في مصر العربية حين افشلت وتصدت بمساندة القيادة المصرية الى مشاريع القتل والفوضى والتفتيت في المنطقة والتي لازالت آثارها المدمرة ماثلة أمامنا حتى اليوم في كل من اليمن والعراق وسوريا وليبيا.

وواصلت الامارات جهودها بشأن اليمن حيث ساندت الشعب اليمني وقدمت عبر الهلال الأحمر الإماراتي عشرات المشاريع التنموية والإنسانية والإغاثية وملايين الدولارات لإعادة تأهيل ما دمرته الحرب التي ما زالت مستمرة حتى اليوم ؛ بينها عشرات المدارس والمقار الأمنية والمرافق الحكومية والتربوية التي لازال العلم الإماراتي يرفرف على اسقفها وسواري ساحاتها حتى اليوم .

لاشك أن الخطوات الإماراتية باتجاه المصالحة وتعميم ثقافة التسامح والسلام في المنطقة وإرساء دعائم المحبة مع كافة الشعوب والثقافات حول العالم ستكون لها نتائج اقتصادية واجتماعية وتنموية قد تتأخر ثمارها التي من بينها تغيير الصورة النمطية المشوّهة عن الإسلام ذاته كدين لدى شعوب العالم والمتمثلة بجز الرقاب وعمليات التفجير والقتل والذبح.

وبالرغم من الجهود الانسانية التي تقدمها الامارات الا انها تتعرض الى حملات تشويه وشيطنة من قبل وسائل اعلام وشخصيات هي ذاتها من دأبت ولا زالت تحتفي بعمليات القتل واستئصال الآخر باعتبارها أدوات مقاومة وانتصار للأمة،وهو ما يتطلب ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق والتكاتف العربي لمواجهة تلك الحملات المغرضة.