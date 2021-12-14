نواب ونائبات قادمات: مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 07:12 م

قالت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، إن مكافحة الفساد مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطنين، بل يقع على المواطن الدور الأكبر في كشف وقائع الفساد والإبلاغ عنها فوريًا، فهو واجب وطني في هذه الحرب الشريفة التي تخوضها البلاد.

وأضافت في بيان اليوم أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مواجهة الفساد الذي استشرى داخل مؤسسات الدولة نتيجة لغياب الإرادة السياسية طوال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ أن تولى مقاليد الحكم في يونيو 2014، رفض كل أشكال النهب التي تعرضت لها بلاده، وترجمت أجهزة الدولة شعاره إلى واقع، حيث أخذ رجال الرقابية الإدارية على عاتقهم مهمة تطهير البلاد من الفاسدين ومحاصرته، وأسقطوا العشرات منهم.