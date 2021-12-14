شاهد.. المنتخب الوطني ينهي استعداداته لمواجهة تونس

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 06:47 م

اختتم المنتخب الوطني تدريباته منذ قليل استعدادا للقاء تونس غدا في الدور قبل النهائي لكأس العرب.

وخاض الفراعنة التدريبات تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش بأداء مرانًا مسائي شهد مشاركة جميع اللاعبين باستثناء أيمن أشرف الذي واصل برنامجه العلاجي.

واصبح الثلاثي محمد الشناوي وحمدي فتحي وأحمد حجازي جاهزون للمشاركة في لقاء نسور قرطاج بعد التعافي من الإصابة.

ومن المنتظر أن يعقد الجهاز الفني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعه اليومي مع اللاعبين متضمنا محاضرته الفنية قبل تناولهم لوجبة العشاء.

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تعيين حكم إيراني لقيادة مباراة منتخب مصر أمام تونس في نصف نهائي كأس العرب 2021.

ويلتقي المنتخب الوطنى مع نظيره تونس في الخامسة مساء غدًا الأربعاء على أرضية استاد 974 في نصف نهائي بطولة كأس العرب.

واختارت اللجنة الحكم الإيراني على رضا فغاني لإدارة المباراة تحكيميًا ويعاونه كل من محمد رضا أبو الفضل كمساعد أول، والألماني كريستيان جيتلمان مساعد ثان.

وتم الاستقرار على الأوروجواياني أندريس كابيريرا ليكون حكمًا رابعًا في المباراة.

يذكر ان منتخب مصر تخطى الأردن في ربع النهائي بعد التغلب عليه بثلاثة أهداف مقابل هدف، أما تونس فانتصرت على عمان بنتيجة 2-1 في الدور ذاته.







