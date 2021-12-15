عمرو السولية vs فرجاني ساسي.. صراع من نوع خاص بين «الكابيتانو» و«المايسترو»

الأربعاء 15/ديسمبر/2021 - 06:30 ص

تترقب الجماهير المصرية والعربية المواجهة القوية و«الديربى» بين منتخب مصر ونظيره التونسي، اليوم الأربعاء، فى نصف نهائى كأس العرب 2021 وسط طموحات وتطلعات كبيرة جدا لحسم بطاقة التأهل للنهائى العربي.

ويمتلك «الفراعنة» و«نسور قرطاج» عناصر ونجوما من العيار الثقيل فى تشكيل المنتخبين للقاء، ولكن يبقى خط وسط الملعب هو كلمة السر فى المواجهة، وهو الذى تبدأ منه عملية المناورات للهجوم أو التكتيك الدفاعي.

وسيكون هناك صراع من نوع خاص فى منطقة العمليات وخط الوسط بالملعب بين النجم عمرو السولية كابتن منتخب مصر ولاعب الأهلي، فى مواجهة فرجانى ساسى نجم منتخب تونس والدحيل القطرى من أجل فك شفرة «الديربى» وحسم التأهل إلى النهائي.

وخلال بطولة كأس العرب الحالية شارك عمرو السولية وفرجانى ساسى فى جميع مباريات الفراعنة ونسور قرطاج فى ظل اعتماد البرتغالى كارلوس كيروش على القائد «السولية» كعنصر أساسى لا غنى عنه فى كتيبة الفراعنة منذ توليه المهمة، ونفس الأمر بالنسبة لفرجانى ساسى الذى يتواجد فى التشكيلة الأساسية للمدير الفنى الوطنى منذر الكُبير فى لقاءات كأس العرب.

هذه المباراة بين منتخب مصر ونظيره تونس ليست الأولى بين عمرو السولية وفرجانى ساسى لأن الثنائى سبق لهما أن تقابلا 9 مرات من قبل، كان السولية يحمل قميص النادى الأهلى، بينما كان ساسى مدافعًا عن قميصى الترجى والزمالك، ولكن لم يسبق أن تقابل الثنائى فى مباراة للمنتخبين، لأن عمرو السولية لم يشارك فى لقاء مصر وتونس يوم 19 نوفمبر 2014 بتصفيات أمم أفريقيا حيث تواجد على دكة البدلاء.

ويعتبر عمرو السولية «ترمومتر» المنتخب الوطنى فى الفترة الأخيرة خاصة تحت قيادة كارلوس كيروش، فى المقابل يملك فرجانى ساسى الملقب بـ«المايسترو» القدرة على توزيع الكرة وبناء الهجمات بشكل جيد ويعتمد عليه المدرب منذر الكُبير.