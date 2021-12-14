المعمل الجنائي يفحص حريق مصنع كاوتش بأبو رواش

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 03:43 م

تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول نشوب حريق بمصنع كاوتش بأبو رواش.

وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما امرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص اثار الحريق.

البداية كانت بتلقي الرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع كاوتش بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة ب3 سيارات إطفاء وبالفحص تبين نشوب حريق بمخلفات كاوتش داخل المصنع وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولا تزال التحقيقات مستمرة.