احتفالية لبرنامج "ابن السبيل" بـ«مصر الخير» بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاقه

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 03:05 م

نظم برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، احتفالية اليوم الثلاثاء، بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق البرنامج، في بداية عام 2012، بحضور مدحت أحمد مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، والدكتورة نانسى أسعد نائبة رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، وهاني الزيات مدير المدن الجامعية بجامعة المنوفية.

وشهدت الاحتفالية تكريم عدد من النماذج الناجحة والموهوبة في بيوت ابن السبيل (المغتربين) التي ترعاها المؤسسة، إلى جانب التعريف بابن السبيل، وتوجيه مصارف الزكاة الشرعية له.

وقال مدحت أحمد، مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، إن برنامج ابن السبيل تم إطلاقه منذ 10 سنوات و يشمل رعاية 3 بيوت لأبناء السبيل من طلاب العلم والتي تعرف ببيوت المغتربين، إلى جانب رعاية عدد من الوحدات السكنية لاستضافة المرضى والمرافقين لهم في القاهرة وسوهاج.

وأوضح، أن برنامج الغارمين قدم نحو 90 ألف خدمة حتي منها 59 ألف خدمة للطلاب و31 ألف خدمة للمرضي وأسرهم.

وأضاف مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، أن بيوت ابن سبيل "المغتربين" الثلاثة، تشمل بيت طالبات بني سويف ويسع 290 طالبة، ويسكن به 184 طالبة تماشياً مع الإجراءات الإحترازية الخاصة بفيروس كورونا، وبيت طالبات في قرية الماي بالمنوفية، يسع 68 طالبة، وحالياً به 60 طالبة، وهناك في التجمع الثالث بالقاهرة، بيت للوافدين من خارج مصر، ويضم 50 طالباً، من الذين يدرسون في الأزهر الشريف حيث يضم طلبة من معظم الدول الإسلامية، من بينهم طلبة من جنوب شرق أسيا، ومن إفريقيا، يدرسون في الأزهر.

وأوضح أحمد، أن برنامج ابن السبيل بالمؤسسة دائماً ما يكرم الطالب المثالي في البيت عن كل شهر، وهناك متابعة واهتمام دائم بهم، لافتاً إلى أن الاحتفالية تضمنت تكريم الطلبة والطالبات المثاليين، ومنحهم شهادات تقدير، ومكافأت مادية، ومن بين الطلاب الذين تم تكريمهم طالبين حاصلين على المركز الثامن على مستوى العالم في حفظ وترتيل القرأن الكريم، وهناك طالب حصل على المركز الثاني في كلية أصول الدين بالأزهر الشريف من الهند، وطالب آخر حصل على المركز التاسع رغم أن اللغة العربية ليست اللغة الأساسية لهم، وسيكونوا ضمن الاحتفالية، حيث سيتم تكريم حوالي 16 طالبا وطالبة، إلى جانب تكريم المشرفة المثالية.

وأشار إلى أنه تم خلال الاحتفالية عرض قصص نجاح من كل بيت من الثلاثة، بالإضافة إلى إبراز مواهب الطالبات، فهناك من يلقي الشعر، وهناك من يغني، وهناك من يغني بالإشارة، كما سيتم عرض مسرحية، وسيتم الاستعانة بأحد المخرجين لرؤية مواهب الطالبات، ومساعدتهم على توظيفها.

وعن شروط قبول الطلاب داخل بيوت ابن السبيل، قال أحمد، إن كل من هو على سفر يطلق عليه ابن السبيل، لكن الذين يستحقون المصرف الشرعي لابن السبيل، هو من يكون خلال السفر في احتياج، ولا يستطيع تلبية هذا الاحتياج، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت في هذا الإطار على محورين، المحور الأول طلبة العلم الجامعي، والمحور الثاني المرضى والمرافقين لهم، والمحور الأول يشمل بيوت ابن السبيل (الطلبة المغتربين)، وسداد المصروفات الدراسية، وسداد مصاريف المدينة الجامعية، عن الطلاب غير القادرين على سداد مصروفات المدن الجامعية، أما المحور الثاني فهو الخاص بالمرضى وأسرهم، المترددين على المستشفيات التي لا يوجد مثلها في باقي المحافظات، كمعهد الأورام، ومستشفى 57357 ومستشفى أبو الريش، فهذه المستشفيات تقدم الجانب الفني الخاص بالعلاج، لكنها لا تقدم الجانب الإداري، لذا قامت المؤسسة على توفير الإقامة لهؤلاء المرضى، وتوفير الوجبات الثلاثة، وتوفير الانتقال مجاناً، وعقدت بروتوكولات مع هذه المستشفيات لاستقبال المرضى منهم.

وأوضح، أن هناك 10 وحدات سكنية لإقامة المرضى وأسرهم، في دار السلام، منهم 8 لتسكين المرضى والمرافقين، ووحدتين لخدمتهم وإعداد الطعام لهم، وهناك مكان أخر في سوهاج بجوار معهد الأورام هناك، وتم المساعدة بفرش مبنى مكون من 3 طوابق، وكل طابق به 3 وحدات سكينة، وهذا بالتعاون مع إحدى الجمعيات هناك التي تمتلك المبنى، وبهذا تم تغطية جزء من الصعيد.

ونقل مدحت أحمد تحيات مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير برئاسة فضلية الدكتور علي جمعة لكافة الحضور واعتذارهم عن الحضور.

وأوضح مدير برنامج ابن السبيل بمؤسسة مصر الخير، أن من يخرج من بيته طالبا للعلم فأجره مثل أجر من يخرج يجاهد في سبيل الله.

من ناحيتها رحبت الدكتورة نانسي أسعد، نائب رئيس جامعة المنوفية لشئون التعليم والطلاب بجامعة المنوفية، بحضور الاحتفالية مقدمة تحية واعتذار نيابة عن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية.

وأكدت أسعد، أن التعاون ببن جامعة المنوفية وبرنامج إبن السبيل يمتد منذ 8 سنوات، مؤكدة ان البرنامج له أيادي بيضاء علي العديد من المدن الجامعية التابعة لجامعة المنوفية موجه الشكر لمؤسسة مصر الخير والقائمين عليها علي رعايتهم الطلاب والطالبات غير القادرين.

وأوضحت، أن الجامعة بها إدارة للتكافل تحاول من خلاله علي كفالة بعض الطلاب بالجامعة وسداد المصروفات الجامعية ورسوم المدن الجامعية عنهم.