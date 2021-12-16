نادي المنيا يستضيف حفل افتتاح دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة

الخميس 16/ديسمبر/2021 - 12:42 ص

استضاف نادي المنيا الرياضي، حفل افتتاح دوري مراكز الشباب للصم في نسخته الخامسة، والي تستضيف خلاله محافظة المنيا المجموعة الثانية وتضم: ( المنيا – الاسماعيلية - اسوان – الفيوم ) ، تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .

جاء الحفل بحضور اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والمحاسب عاطف عبد الجابر رئيس مجلس إدارة نادي المنيا الرياضي، وا. خالد فايز أمين الصندوق، وا. مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وا. احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة و الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، وا. محمد عبدالستار ود. هبه ابو ضيف مسؤلي مكتب ذوي القدرات بالوزارة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة هو من أولويات الدولة، ووفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تقوم المحافظة بعقد العديد من الفعاليات والمهرجانات لهم، خاصة أنهم يمتلكون قدرات كبيرة ومبدعون في كافة المجالات وخاصة قطاع الرياضة، وتوجيهاً لتوجيهات القيادة السياسية يتم اتخاذ عدة اجراءات أبرزها انشاء نادي متحدي الاعاقة على مساحة 10 أفدنة بمدينة المنيا الجديدة وانتهاء المرحلة الأولى منه بتكلفة 35 مليون جنيه، لاخراج كافة ابداعات ذوي الهمم، مؤكدا تقديم كافة متطلبات ذوي الهمم والوقوف بجوارهم.

فيما قال ا. مندي عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة إن مصر تمضي في خطى ثابتة وحرصًا على توفير المظلة الاجتماعية لذوي القدارت والهمم يتم انطلاق تلك البطولة ضمن خطة تنفيذ كافة متطلباتهم رياضياً واجتماعياً وعلمياً ، وكذلك نقوم بالتوسع في مجالات تدريب وتعليم المعلمين بأحدث الطرق للتعالم مع تلك لافئة الهامة من المجتمع للنهوض بهم، وكذلك توفير كافة الهيئات الرياضية برامج عديدة لذوي الهمم واشراكهم فيها وتأهيلهم فيما بعد لسوق العمل.

وتضمن الحفل عدة فقرات فنية ورياضية قدمها أبناء المحافظة المشاركين في البطولة من الصم وذوي الهمم وسط اعجاب كبير من الحضور.

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