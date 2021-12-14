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الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

مجدي عبد الغني: التجديد أو البيع في يناير لبن شرقي

بن شرقي
بن شرقي
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 كشف الإعلامي مجدي عبد الغني أن مسئولي الزمالك منحوا المغربي أشرف بن شرقي فرصة أخيرة للبقاء مع الزمالك أو بيعه في يناير المقبل في حالة عدم تجديد عقده مع الفريق الأبيض عقب عودته حيث كان متواجدا مع منتخب بلاده المغرب في كأس العرب بقطر قبل الخروج منذ يومين أمام الجزائر بضربات الجزاء. 

وأكد الإعلامي مجدي عبد الغني عبر برنامجه ملعب البلدوزر بقناة الشمس أن الإدارة البيضاء استقرت على أنه في حالة رفض اللاعب التجديد مع الزمالك أو المماطلة وفي حالة البقاء سيتم عرضه للبيع للاستفادة المالية من ورائه خاصة أن البديل جاهز وسيقدم المردود المنتظر وهو الإيفواري رزاق سيسيه. 

وينتظر عودة اللاعب بعد عدة أيام بعد أن طلب الحصول على إجازة قصيرة لعدة أيام للذهاب إلى الإمارات قبل العودة إلى التدريبات استعدادا لمباراة المقاولون العرب، وينتهي تعاقد اللاعب مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي ولكنه لم يجدد عقده مع الزمالك حتى الآن.

مجدي عبد الغني الزمالك أشرف