كورونا في ليبيا.. تسجيل 711 إصابة جديدة

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 01:49 ص

سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمانى حالات وفاة.

وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 378 ألفاً و816 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و561 حالة.