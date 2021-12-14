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الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في ليبيا.. تسجيل 711 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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سجلت ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية 711 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثمانى حالات وفاة.
وأوضح المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 378 ألفاً و816 إصابة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 5 آلاف و561 حالة.

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