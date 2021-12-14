كورونا في السعودية.. تسجيل 64 إصابة جديدة و77 حالة شفاء

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 04:43 ص

أعلنت وزارة الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في السعودية خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل 64 حالة مؤكدة مصابة بكورونا وتعافي 77 حالة , كما سُجِّلت حالتا وفاة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في السعودية بلغ 550304 حالات، وبلغ عدد حالات التعافي 539554 حالة، وبلغ إجمالي الحالات الحرجة 31 حالة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 8855 حالة.