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الثلاثاء 14 ديسمبر 2021
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

بوابة العرب

كورونا في الأردن.. تسجيل 5256 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1015289 إصابة.
وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 936942 حالة شفاء بعد تسجيل 4977 حالة إضافية، كما سجلت 42 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12024 حالة.

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