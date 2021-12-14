كورونا في الأردن.. تسجيل 5256 إصابة جديدة

الثلاثاء 14/ديسمبر/2021 - 06:16 ص

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 5256 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1015289 إصابة.

وأوضحت في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 936942 حالة شفاء بعد تسجيل 4977 حالة إضافية، كما سجلت 42 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 12024 حالة.