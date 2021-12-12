ads
الأحد 12 ديسمبر 2021
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم

البوابة سبورت

برشلونة يواصل التخبط في الدوري الإسباني ويتعادل مع أوساسونا

جانب من المباراة
جانب من المباراة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

واصل فريق برشلونة نتائجه المخيبة في في الدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-2 ، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من الليجا.

سجل هدفي برشلونة كل من، نيكو في الدقيقة 12، وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 49، بينما أحرز ثنائية أوساسونا دافيد جارسيا في الدقيقة 14، وأفيلا في الدقيقة 86.

وفشل البارسا في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر في الجولة الماضية من ريال بيتيس، كما ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بالهزيمة من بايرن ميونخ بثلاثية في الجولة الأخيرة. 
بهذا التعادل، رفع البلوجرانا رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة، في المركز العاشر.

فريق برشلونة نتائجه المخيبة الدوري الإسباني مضيفه أوساسونا عبد الصمد الزلزولي