برشلونة يواصل التخبط في الدوري الإسباني ويتعادل مع أوساسونا

الأحد 12/ديسمبر/2021 - 07:52 م

واصل فريق برشلونة نتائجه المخيبة في في الدوري الإسباني وسقط في فخ التعادل مع مضيفه أوساسونا بنتيجة 2-2 ، مساء اليوم الأحد، في الجولة الـ17 من الليجا.

سجل هدفي برشلونة كل من، نيكو في الدقيقة 12، وعبد الصمد الزلزولي في الدقيقة 49، بينما أحرز ثنائية أوساسونا دافيد جارسيا في الدقيقة 14، وأفيلا في الدقيقة 86.

وفشل البارسا في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما خسر في الجولة الماضية من ريال بيتيس، كما ودع برشلونة دوري أبطال أوروبا بالهزيمة من بايرن ميونخ بثلاثية في الجولة الأخيرة.

بهذا التعادل، رفع البلوجرانا رصيده إلى 24 نقطة، في المركز الثامن بجدول ترتيب الليجا، كما رفع أوساسونا رصيده إلى 22 نقطة، في المركز العاشر.